Terra Amara: Saniye chiede a Hünkar di farle crescere il figlio di… | Anticipazioni

Una decisione importante è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Anche se sarà profondamente disgustata per il tradimento di Gaffur (Bülent Polat), la governante Saniye (Selin Yeninci) prenderà una singolare iniziativa sul bambino che la domestica Seher (Ebru Ünlü) aspetta dal marito. Entriamo quindi nel dettaglio di questa storyline…

Terra Amara, trame: Hünkar “manda via’ Seher dalla tenuta

Come già sapete, Seher confesserà ad Hünkar (Vahide Perçin) di essere rimasta incinta di Gaffur dopo aver cercato di attribuire la paternità a Demir (Murat Ünalmış) attraverso una serie di inganni. Data la furia di Saniye, che minaccerà di divorziare da Gaffur, la Yaman non avrà quindi altra scelta se non quella di cacciare Seher dalla tenuta ma, seguendo un consiglio di Züleyha (Hilal Altınbilek), le farà trovare lavoro a casa di un conoscente.

Col trascorrere degli episodi, anche se avrà giurato (mentendo) alla moglie di non essere mai andato a letto con Seher, sarà chiaro che Gaffur non vuole rinunciare affatto al suo ruolo di padre, tant’è che troverà il modo di andare a visitare la sua vecchia amante e le darà pure dei soldi per convincerla a continuare a vederlo. Menzogne su menzogne che porteranno Saniye ad affrontare di petto la situazione…

Terra Amara, news: Gaffur confessa a Saniye di averla tradita!

Eh sì: un giorno, Saniye darà appuntamento a Gaffur nella casa che condividevano insieme e gli farà presente che l’unico modo che essere perdonato è quello di confessarle tutta la verità riguardo al suo rapporto con Seher, senza alcun tipo di riserva. Anche se inizialmente cercherà di mentire, Gaffur capirà che è giunto il momento di essere sincero con la consorte e, pur sapendo di procurarle un immenso dolore, ammetterà di essere andato più volte a letto con Seher, scusandosi con lei per non aver saputo resistere alla tentazione.

Ovviamente, Saniye non riuscirà a trattenere le lacrime, anche se era già consapevole del tradimento del marito, ma la sua successiva reazione sarà del tutto inaspettata…

Terra Amara, spoiler: Saniye chiede a Hünkar di farle crescere il figlio di Seher!

Vi anticipiamo infatti che Saniye correrà da Hünkar e, facendo leva sul suo desiderio di maternità, le domanderà se sia possibile riportare Seher nella tenuta perché intende farsi carico del bambino della sua “rivale”!

Convinta del fatto che la donna non sarà mai una buona madre per il piccolino, Saniye si dirà disposta a passare sopra il tradimento di Gaffur per crescere il suo erede come se fosse suo. Una richiesta che la Yaman sembrerà accettare, ma come reagirà Seher qualora il proposito di Saniye dovesse davvero andare a buon fine? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.