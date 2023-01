Terra Amara: Gaffur offre dei soldi a Seher, ecco perché | Anticipazioni

Anche se negherà di fronte a tutti quanti di essere il padre del figlio di Seher (Ebru Ünlü) nel disperato tentativo di salvare il suo matrimonio con Saniye (Selin Yeninci), il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) non riuscirà a staccarsi del tutto dalla sua amante. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’uomo finirà per macchiarsi di un altro gesto che farà nuovamente indispettire la consorte…

Terra Amara, news: Seher confessa di essere incinta di Gaffur

La storyline si delineerà maggiormente quando, a causa della sua presunta sterilità, Demir Yaman (Murat Ünalmış) scarterà con forza l’idea di essere il padre del bimbo che Seher ha in grembo, come lei invece, con l’inganno, tenterà di far credere a tutti quanti.

Visto che Demir arriverà a minacciarla puntandole una pistola alla tempia, Seher confesserà quindi di aver avuto una relazione extraconiugale con Gaffur, dalla quale è stato appunto concepito il figlio. Una notizia che farà andare su tutte le furie Saniye, che caccerà il marito di casa e sarà più che mai intenzionata a chiedere il divorzio. Di fronte a Hünkar (Vahide Perçin), il capomastro negherà però di essere andato a letto con Seher, anche se la verità sarà un’altra. Una bugia che lo porterà a commettere un passo falso…

Terra Amara, trame: Gaffur cerca di farsi perdonare da Saniye

Eh sì: di primo acchito, visto che nonostante tutto non vorrà rinunciare al suo matrimonio con Saniye, Gaffur ribadirà più volte alla consorte che la loro crisi è nata da un grosso equivoco perché non ha mai fatto nulla con Seher. Ovviamente, visto che aveva già scoperto la tresca da qualche settimana prima, la governante non crederà ad una sola parola del marito e gli intimerà di uscire per sempre dalla sua vita, se non vuole che gli faccia del male.

Da un lato Gaffur lascerà libera Saniye affinché sbollisca ulteriormente la delusione, dall’altro l’uomo andrà in un luogo segreto della tenuta dei Yaman per recuperare dei soldi che aveva nascosto. Una scena che Saniye vedrà benissimo, dato che lo seguirà…

Terra Amara, spoiler: Gaffur offre dei soldi a Seher

Ma a chi sarà destinata quella cifra? Ovviamente a Seher. Dato che nel frattempo quest’ultima sarà stata mandata da Hünkar nella tenuta di un amico, Gaffur raggiungerà la domestica per offrirle i soldi e dirle che ama soltanto lei ma che non può staccarsi da Saniye per via di tutte le situazioni che hanno in sospeso. Un dialogo dove il capomastro, con la sua solita faccia tosta, sottolineerà di voler fare da padre al bambino che aspetta, anche con la situazione sfavorevole che si è venuta a creare.

Insomma, Gaffur continuerà a mantenere il piede in due scarpe all’interno di una faccenda che sarà sempre più rischiosa e ingarbugliata. Anche perché Saniye ricostruirà in fretta tutti i tasselli del puzzle e capirà che il marito ha portato l’ingente somma alla sua “rivale”… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.