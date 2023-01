Terra Amara: Saniye sotto choc, scopre che Seher aspetta un figlio da… | Anticipazioni

La gravidanza inaspettata della domestica Seher (Ebru Ünlü) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Anche se con l’inganno tenterà di far credere a tutti quanti che aspetta un figlio da Demir Yaman (Murat Ünalmış), la donna dovrà ammettere ad un certo punto che a metterla incinta è stato il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Una notizia, questa, che sarà un vero e proprio shock per la povera Saniye (Selin Yeninci)…

Terra Amara, news: Seher confessa la verità sulla sua gravidanza!

La storyline prenderà il via nel momento in cui Seher si renderà conto di essere incinta. Dato che vorrà garantire un futuro stabile al bambino che aspetta, l’inserviente scaricherà l’amante Gaffur e, in seguito, approfitterà di un’ubriacatura di Demir per far credere ai residenti della tenuta che l’uomo l’ha costretta a stare insieme a lui con la forza. Un piano ben congegnato, che la donna metterà ulteriormente a segno quando, circa un mese dopo, comunicherà a Hünkar (Vahide Perçin) che, dall’abuso subito dal figlio, è stato concepito il bambino che ha in grembo.

Dato il probabile scandalo, la signora Yaman cercherà una soluzione con Demir, che per tutta risposta – oltre a ribadire di non essere mai andato a letto con Seher – dirà che non può essere lui il padre, visto che ha scoperto ormai da anni di essere sterile. Demir arriverà dunque a minacciare la domestica che, non appena le verrà puntata una pistola alla tempia, confesserà tutta la verità, svelando al “signore” e a Hünkar la tresca avuta con Gaffur!

Terra Amara, spoiler: Saniye scopre che Seher aspetta un figlio da Gaffur!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: data la scottante rivelazione della loro sottoposta, Hünkar e Demir vorranno trovare un modo per evitare che per tutta la tenuta si sparga la voce della relazione extraconiugale tra Gaffur e Seher. Proprio per questo, madre e figlio chiederanno al capomastro di potergli parlare, al fine di sapere prima la sua versione dei fatti.

Quando verrà messo di fronte alle sue responsabilità, Gaffur negherà però di essersi macchiato del peccato di adulterio, asserendo che Seher si è inventata tutto quanto. Un dialogo che, sfortunatamente, verrà ascoltato da Saniye la quale, essendo già al corrente del tradimento del marito, darà decisamente di matto!

Terra Amara, trame: Saniye caccia di casa Gaffur e vuole divorziare!

Stanca di tutte le bugie che le sono state raccontate, Saniye caccerà di casa Gaffur (lanciandogli contro i suoi vestiti) e si struggerà di dolore al pensiero che non potrà mai dargli un erede perché è sterile, a differenza della sua “rivale” che è già rimasta incinta. Proprio per tale ragione, anche se l’uomo continuerà sfacciatamente a dichiarare di non averla tradita, Saniye non se la sentirà di andare avanti con il proprio matrimonio e comunicherà a Hünkar, così come a Gaffur, che intende divorziare.

La governante andrà fino in fondo col suo proposito oppure ritornerà presto sui suoi passi? Per ora possiamo anticiparvi che la signora Yaman sceglierà di ascoltare Demir e manderà Seher nella tenuta di un conoscente per fermare il chiacchiericcio sulla sua tresca con Gaffur (ormai rivelata a tutti i dipendenti della tenuta per via della scenata di Saniye). Ma tutto ciò basterà?