Terra Amara: Demir minaccia Seher, ecco perché | Anticipazioni

Le bugie hanno le gambe corte, cara Seher (Ebru Ünlü), e spesso non fanno che crearti ancora più problemi! Guai in vista nelle prossime puntate italiane di Terra Amara per l’indisponente domestica, che dovrà vedersela con l’ira funesta di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Seher fa credere a Hünkar di essere incinta di Demir

Già sapete che Seher deciderà di porre fine all’improvviso alla sua relazione extraconiugale con il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) ma, nonostante questo, Saniye (Selin Yeninci) non si fiderà più di lei e non farà altro che attaccarla per la tresca di cui si è “macchiata”.

A quel punto, dato che scoprirà di essere incinta, Seher sentirà di avere bisogno di un padre per il proprio bambino e, approfittando di un ubriacatura di troppo di Demir nel corso di una trasferta, tenterà di far credere al Yaman di avere trascorso una notte insieme a lui (di cui l’uomo non avrà alcun ricordo). Un piano ben congegnato che avrà un unico fine: appioppare il bimbo che aspetta a Demir, tant’è che l’inserviente, con le lacrime agli occhi, dirà a Hünkar (Vahide Perçin) che il figlio ha abusato di lei. Le cose non andranno però come aveva previsto…

Terra Amara, spoiler: Demir minaccia Seher

Eh sì: nel momento in cui Seher comunicherà a Hünkar che aspetta un bambino da Demir, la situazione si capovolgerà a sfavore della domestica. In cerca di una soluzione per evitare che la loro sottoposta dia inizio ad un vero e proprio scandalo, la signora Yaman si confronterà con Demir per ragionare meglio sul da farsi e, agendo in tal modo, otterrà una confessione dal proprio erede.

In pratica, l’uomo scarterà con forza l’idea di essere il padre del bimbo che Seher ha in grembo perché ha scoperto, diversi anni prima, di essere sterile. Parole, queste, che porteranno Demir a rivelare alla mamma di avere sempre saputo che il piccolo Adnan non è suo ma il frutto dell’amore tra la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Proprio per via di questa consapevolezza, Demir penserà bene di affrontare Seher e la minaccerà puntandole una pistola alla tempia…

Terra Amara, trame: è Gaffur il padre del bambino di Seher!

Una volta che verrà messa con le spalle al muro (e temendo che il signore possa premere il grilletto per sbarazzarsi di lei), Seher vuoterà completamente il sacco su tutte le menzogne che ha raccontato e dirà a Demir e Hünkar di avere avuto una tresca con Gaffur, che l’ha messa incinta. Anche in questo caso, l’inserviente non sarà però completamente sincera, dato che sottolineerà di essere stata più volte “agganciata” dal capomastro, anche se non lo voleva per via del suo matrimonio con Saniye.

Insomma, la situazione sfuggirà completamente di mano a Seher e diventerà sempre più difficile da gestire… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.