Terra Amara: Şermin ancora senza soldi, ecco perché

Anche se farà ciò che la zia Hünkar (Vahide Perçin) ordinerà, scagionando il cugino Demir (Murat Ünalmış) per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) continuerà a restare senza soldi nella prossime puntate italiane di Terra Amara. Grazie ad una scoperta, Hünkar sceglierà infatti di non rispettare un accordo preso con lei…

Terra Amara, news: l’incidente di Şermin

La storyline partirà nel momento in cui Hünkar capirà che è stata la nipote ad incastrare Demir per l’assassinio di Cengaver – in realtà compiuto dal nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) – attraverso una falsa testimonianza. Dopo che l’avrà rintracciata, la Yaman Senior chiederà dunque a Şermin di ritrattare le sue menzogne, promettendole che in cambio sbloccherà tutti i suoi conti bancari e dandole tra le altre cose un’ingente somma di denaro.

In un primo istante, Şermin tenterà di fare il doppio gioco tra Hünkar e l’alleato Hatip, giusto per avere il tempo necessario di intascare i soldi e fuggire in Francia. Un piano che, stando alle sue intenzioni, dovrà concludersi con la sua libertà, a dispetto di quella negata al cugino (rinchiuso in carcere per un omicidio, come lei saprà, commesso dal Tellidere).

Tuttavia, nel bel mezzo di una fuga dove avrà alle calcagna gli uomini di Hatip, Şermin resterà coinvolta in un incidente stradale che manderà a monte tutti i suoi propositi…

Terra Amara, trame: Şermin scagiona Demir ma…

Appena si riprenderà, al termine di una difficile operazione eseguita dall’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Şermin farà presente alla zia che intendeva presentarsi davvero in tribunale, anche se purtroppo l’incidente occorsole glielo ha impedito. Confidando per una volta nella buona fede della nipote, Hünkar farà dunque modo che il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) vada in ospedale per raccogliere la testimonianza della donna.

Una mossa che si rivelerà azzeccata: Demir uscirà dal carcere in tempi brevi grazie a Şermin, la quale dirà di aver accusato il parente soltanto per vendicarsi di lui (che aveva incendiato la sua casa). Tuttavia, qualche ora dopo, Hünkar cambierà ancora idea sulla “nipotina”…

Terra Amara, spoiler: Şermin ancora senza denaro

Eh sì: possiamo anticiparvi che, grazie a Gaffur (Bülent Polat), Hünkar si ritroverà tra le mani il biglietto aereo per la Francia e il passaporto con cui Şermin si apprestava a lasciare la Turchia senza “salvare” Demir. In preda alla collera, la Yaman deciderà quindi di non sbloccare il conto della nipote, non versando nemmeno i soldi che le aveva promesso.

Dopo qualche giorno, che avrà passato a casa di Sabahattin invadendo completamente i suoi spazi, Şermin andrà quindi in banca e scoprirà con suo estremo sgomento che non può prelevare perché tutti i suoi soldi sono ancora bloccati. Un imprevisto, totalmente impensato, che la manderà fuori di testa e creerà i presupposti per un altro scontro con Hünkar: quest’ultima, per via di quello che considererà l’ennesimo tradimento, non vorrà proprio saperne di rispettare il patto prestabilito… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.