Terra Amara: Şermin scagionerà Demir? Ecco di chi sarà la vittoria

Guai sotto il sole di Cukurova per Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). A causa di un piano non ideato nei minimi dettagli, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara la donna sarà infatti costretta a scagionare il cugino Demir (Murat Ünalmış) dall’accusa (totalmente falsa) di avere ucciso l’ex amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Questo, ovviamente, genererà una serie di dinamiche…

Terra Amara, news: Şermin e il doppio gioco con Hatip

Come prima cosa, è bene chiarire che Şermin saprà fin dal primo momento che ad uccidere Cengaver è stato il suo nuovo “alleato” Hatip Tellidere (Mehmet Polat), poiché si troverà ad assistere al litigio fatale che costerà la vita all’imprenditore. Nonostante questo, la Yaman deciderà di tacere sulla questione e attribuirà la colpa a Demir, al fine di vendicarsi di lui per avere incendiato la sua casa.

Proprio per tale ragione, Demir finirà tra le sbarre mentre Şermin farà perdere le sue tracce nascondendosi da Hatip, almeno finché Hünkar (Vahide Perçin), non riuscirà a scovarla. A quel punto, l’anziana donna prometterà alla nipote che le restituirà ciò che le ha tolto se scagionerà Demir, ma Şermin – dopo aver rifiutato di procedere in tale maniera – farà una controproposta: se le darà un milione di lire turche, Demir potrà ritornare in libertà.

Terra Amara, trame: l’incidente in automobile di Şermin

Se ci avete seguito in precedenza, sapete sicuramente già che tutto ciò farà parte di una macchinazione che Şermin avrà studiato nei minimi dettagli con Hatip. Consapevole del fatto che la zia, per poterle dare quell’ingente somma di denaro, dovrà vendere obbligatoriamente alcuni suoi terreni, la donna farà in modo che lo stesso Hatip faccia a Hünkar un’offerta per poterli acquistare.

Tuttavia, ad un certo punto, Hünkar non vorrà sottostare alle regole di Hatip, tant’è che deciderà di vendere le sue terre ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), il quale prometterà di restituirgliele appena si sarà ristabilita economicamente per potergliele ripagare.

Nonostante il piano saltato, Şermin non rinuncerà ad intascarsi i soldi di Hünkar e, dopo averli presi, tenterà di scappare in Francia senza andare in tribunale per scagionare Demir, facendo indispettire sia la parente e sia Hatip. La fuga di Şermin si concluderà però con un rovinoso incidente in automobile…

Terra Amara, spoiler: Şermin scagiona Demir!

Grazie al pronto intervento dei dottori Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Şermin riuscirà a salvarsi ma passerà alcune ore a letto in stato di incoscienza. Appena si risveglierà, la donna dovrà quindi fare i conti con Hünkar che, in nome dell’accordo fatto in precedenza, farà sì che il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) vada in ospedale per raccogliere la sua testimonianza.

A quel punto, Şermin non avrà scelta se non quella di raccontare la verità e dirà al PM di non aver visto Demir mentre sparava a Cengaver e di aver mentito soltanto per vendicarsi del cugino, colpevole appunto di averle incendiato la casa. Una versione dei fatti che vedrà la Yaman evitare di addossare qualsiasi tipo di colpa ad Hatip, il quale però, in preda al panico all’idea di poter essere denunciato, deciderà di sparire per qualche tempo da Cukurova.

Una faccenda alquanto spinosa che però sarà una vera e proprie vittoria per Hünkar, dato che alla fine Demir uscirà di prigione prosciolto da ogni accusa… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.