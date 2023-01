Terra Amara: Yilmaz scopre qualcosa di fondamentale su Züleyha, ecco cosa | Anticipazioni

A Cukurova nessun segreto resta tale per troppo tempo. Brutto colpo in arrivo per Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il giorno successivo al suo matrimonio con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), l’uomo farà infatti una scoperta sconcertante sulla sua ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Da ciò farà una serie di sbagli clamorosi…

Terra Amara, news: Yilmaz e la lettera di Züleyha

Tutto partirà nel momento in cui Yilmaz chiederà ad alcuni operai di abbattere un muro nei pressi della tenuta che ha acquistato da Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Per via di quei lavori, verranno ritrovati i passaporti falsi che Akkaya intendeva utilizzare, oltre un anno prima, per fuggire al fianco della sua amata Züleyha. Si tratta degli stessi passaporti nascosti lì dal capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), insieme ad un pezzettino di lettera scritta dalla Altun, bruciata quasi integralmente da Gülten Taşkın (Selin Genç).

Dato che gli verranno consegnati da Çetin Ciğerci (Aras Şenol) a poche ore dalle sue nozze con Müjgan, Yilmaz nasconderà i passaporti nel cassetto del suo comodino e li riprenderà soltanto il mattino successivo, quando ormai sarà diventato il marito della dottoressa. Agendo in tal modo, Akkaya si troverà tra le mani anche la missiva ed andrà incontro ad un’amara scoperta, visto che sarà ben leggibile che Züleyha gli stava confessando di essere stata costretta a sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış) perché Hünkar (Vahide Perçin) aveva minacciato, in caso contrario, di farlo condannare a morte!

Terra Amara, trame: Yilmaz rapisce Gaffur

Sotto shock per la verità appresa, Yilmaz avrà dunque la certezza di come la Altun si sia immolata all’interno di un matrimonio infelice soltanto per salvargli la vita e, nonostante i consigli del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) su come deve proteggere il suo recente matrimonio, vorrà trovare ad ogni costo Züleyha per avere un incontro chiarificatore con lei.

Tuttavia, Yilmaz dovrà andare incontro ad un primo imprevisto: dopo aver incendiato la villa di Şermin, Demir si sarà rifugiato a Istanbul insieme alla Altun e alla madre. Dato che non saprà dove il nemico possa aver portato la sua ex, Akkaya non esiterà a rapire Gaffur e, dopo averlo legato per terra ad un fuoristrada, cercherà di forzarlo a parlare ordinando a Çetin di mettere in moto la vettura. Questo tentativo si rivelerà però del tutto vano, visto che il capomastro non saprà davvero dove si trovano i Yaman…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz arriva a Istanbul ma…

Occhio perciò al seguito della storia: a comunicare a Yilmaz dove si trovano Yaman e Züleyha sarà Fekeli. Senza pensarci due volte, Akkaya racconterà così una bugia alla moglie Müjgan e le dirà di doversi recare a Istanbul per qualche giorno per partecipare al funerale di un amico venuto a mancare improvvisamente. Una vera e propria presa in giro, anche se la dottoressa – almeno per ora – non avrà motivo di sospettare nulla. Questo sarà però soltanto l’inizio di una storyline decisamente complicata che porterà Yilmaz a fare seriamente del male ad una persona a cui vuole davvero bene…