Terra Amara: Yilmaz e Müjgan si sposano! Ma occhio al ricatto… | Anticipazioni

Fiori d’arancio in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: anche se nutrirà alcuni dubbi per via dei sentimenti mai del tutto sopiti per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), alla fine Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dirà sì e diventerà il marito della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). La cerimonia riserverà però qualche sorpresa…

Terra Amara, news: Yilmaz minaccia Behzat, il padre di Müjgan

Quando ormai mancheranno pochi giorni alle nozze, Müjgan verrà mossa da un unico pensiero: temerà infatti che i genitori Behzat (Engin Yüksel) e Sevil (Mihriban Er) non si presentino all’evento perché non intenzionati ad accettare in famiglia Yilmaz e i suoi trascorsi in carcere.

Seguendo i consigli del “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Akkaya deciderà di agire in prima persona e si presenterà in ospedale, a Istanbul, da Behzat per intimargli di presentarsi al matrimonio. Per farlo, Yilmaz non disdegnerà l’uso della forza e, tra l’altro, consegnerà una misteriosa busta all’uomo che conterrà delle fotografie alquanto scottanti. Ciò spingerà Behzat a piegarsi al ricatto di Yilmaz, visto che alla fine si presenterà nel corso dei festeggiamenti al fianco di Sevil. Un momento dove non mancherà il romanticismo…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz e Müjgan diventano marito e moglie

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, fortunatamente, Yilmaz e Müjgan riusciranno a coronare il loro sogno d’amore e diventeranno marito e moglie, potendo contare sul supporto di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) e Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), scelti personalmente dai due come loro testimoni.

In ogni caso, non mancherà neanche una piccola incertezza, dato che Yilmaz esiterà per qualche secondo nell’istante in cui l’officiante gli chiederà se accetta come moglie la dottoressa. Inoltre, immaginerà di essere con Züleyha nel momento in cui toglierà il velo da sposa a Müjgan.

Comunque sia, visto che alla fine il sì arriverà, tutti quanti si troveranno a festeggiare, compresa Hünkar (Vahide Perçin), la quale deciderà di presenziare sia in nome della famiglia Yaman e sia per fare un piacere al suo amato Fekeli. Durante i balli, arriverà però anche una clamorosa rivelazione…

Terra Amara, trame: il ricatto di Yilmaz a Behzat

Quando si troverà a ballare con lui, Müjgan chiederà infatti al padre che cosa gli abbia fatto cambiare idea riguardo al matrimonio. Un flashback ricostruirà quindi che Yilmaz è riuscito a convincere l’uomo minacciando di rivelare le molestie inflitte ad una giovane che si trovava in ospedale, che poi si è tolta la vita in seguito al trauma riportato. Behzat si sarà quindi presentato alla cerimonia per proteggere il suo nome e non di certo per amore della figlia. Tuttavia, in accordo con Yilmaz, non farà parola a Müjgan del ricatto che gli è stato fatto.

Ad ogni modo, possiamo anticiparvi che, il mattino successivo alla prima notte di nozze, Akkaya avrà una spiacevole sorpresa… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.