Terra Amara: Çetin cerca di avvicinarsi a Gülten, ma c’è un problema! | Anticipazioni

Tra qualche settimana, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, ci sarà spazio per l’avvicinamento tra la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol), il fido servitore di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Tuttavia, un evento drammatico rischierà di mettere momentaneamente in stand by questa storyline…

Terra Amara, news: Gülten e Çetin si stanno “simpatici” a vicenda

Già sapete che Gülten e Çetin si incontreranno al matrimonio di un amico in comune e si scambieranno degli sguardi a vicenda. Sarà quindi impossibile non notare che tra i due c’è una sorta di attrazione, tant’è che penseranno l’uno all’altra appena ritorneranno nelle loro case.

Come spesso capita nella telenovela turca, per i personaggi sarà però piuttosto difficile un repentino avvicinamento; nello specifico, tutto ciò avverrà a causa di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). L’ultimo arrivato si macchierà infatti di un crimine che comprometterà, almeno per il momento, la serenità dell’inserviente…

Terra Amara, trame: Ercüment violenta Gülten prima di essere ucciso da Yilmaz

Eh sì: Ercüment svilupperà una vera e propria ossessione per Gülten e un giorno arriverà ad abusare di lei nelle boscaglie limitrofe alla tenuta dei Yaman. A salvare la ragazza, prima che l’uomo le faccia ulteriormente del male, penserà però Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), che nel tentativo di difesa verrà sparato ad una spalla dall’Akman.

Nel corso di una colluttazione che si verrà a creare, Ercüment perderà la vita poiché Yilmaz lo colpirà più volte in testa con un masso per impedirgli di sparare anche a Gülten. Tuttavia, la faccenda si complicherà ulteriormente perché la ragazza non vorrà che venga alla luce l’abuso che ha subito e, contando sull’aiuto di Hünkar e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), cercherà di insabbiare tutto quanto, pure quando il corpo senza vita del “criminale” verrà ritrovato dagli inquirenti.

Terra Amara, news: Çetin cerca di avvicinarsi a Gülten ma…

Giocoforza la situazione che si verrà a creare produrrà degli “intoppi” anche alla simpatia nascente tra Çetin a Gülten. Quando saranno passati un po’ di giorni dal matrimonio, il primo cercherà infatti di riavvicinarsi alla donna che, ancora scossa dalla violenza subita, sarà abbastanza fredda con lui e non gli darà alcun tipo di confidenza. L’atteggiamento della domestica finirà per scoraggiare Çetin oppure quest’ultimo, decisamente invaghito di lei, continuerà a corteggiarla? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.