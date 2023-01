Terra Amara: Demir rischia la condanna a morte!

Fin dalle sue prime apparizioni, Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Adana, avrà in mente un unico obiettivo: assicurare alla giustizia Demir Yaman (Murat Ünalmış) poiché lo riterrà colpevole erroneamente dell’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Convinta della sua teoria, nelle prossime puntate di Terra amara la donna si muoverà addirittura per far condannare a morte Demir…

Terra Amara, news: ecco chi ha ucciso davvero Cengaver!

Come già sapete, Cengaver verrà ucciso dal losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sotto lo sguardo attonito di Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che però penserà bene di non denunciarlo alle autorità (visto che l’uomo la starà ospitando da quando il cugino Demir avrà incendiato la sua tenuta).

A quel punto, data una discussione avuta con il defunto qualche ora prima, Demir diventerà l’unico sospettato della sua morte, tant’è che la Yalçınkaya procederà subito con il suo arresto in attesa di un vero e proprio processo per stabilire se sia davvero colpevole oppure no. Jülide prenderà tale decisione in nome di una vecchia amicizia con Cengaver (con il quale non aveva però più rapporti da diversi anni).

Terra Amara, trame: Züleyha e Hünkar ai ferri corti!

In mezzo a tutti questi problemi, finirà per inasprirsi nuovamente il rapporto, mai del tutto idilliaco, tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la suocera Hünkar (Vahide Perçin). Quest’ultima temerà infatti che la nuora possa approfittare della detenzione di Demir per cercare un incontro chiarificatore con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Nel momento in cui capirà che Hünkar le ha messo Saniye (Selin Yeninci) alle calcagna per impedirle di lasciare la tenuta, Züleyha darà di matto e muoverà guerra contro la suocera, che dal canto suo studierà con un costosissimo avvocato una strategia difensiva per cercare di fare uscire Demir quanto prima dal carcere.

Terra Amara, spoiler: Demir rischia la condanna a morte!

Per Hunkar, la strada però sarà decisamente in salita. Possiamo infatti anticiparvi che, dagli incartamenti del processo, sarà abbastanza chiaro che Jülide Yalçınkaya sarà sempre più convinta della colpevolezza di Demir riguardo l’omicidio di Cengaver e intenderà chiedere la condanna a morte dell’accusato!

Una notizia che ovviamente spiazzerà Hünkar ma persino Züleyha, la quale non avrà mai creduto nemmeno per un secondo che il marito si sia macchiato dell'assassinio del suo (ex) migliore amico. Un vero e proprio colpo di scena che porterà Demir a commettere un nuovo colpo di testa, soprattutto quando scoprirà che, pur di colpirlo e stare vicino alla moglie, Yilmaz sta ristrutturando la casa di Şermin che lui stesso ha incendiato…