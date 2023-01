Un Altro Domani: Victor si mette in contatto con Carmen e… | Anticipazioni

Su chi potrà davvero contare Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) quando il padre Ventura (Iago Garcia) troverà il modo di farlo arrestare per un crimine che lui stesso stava progettando? La situazione diventerà più chiara nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, quando l’uomo avrà al suo fianco soltanto la madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e l’ex fidanzata Carmen Villanueva (Amparo Pinero)…

Un Altro Domani, news: Victor sotto accusa!

Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti, la faccenda si complicherà quando Victor sarà certo che Ventura stia fornendo armi agli operai africani per una futura sommossa contro il governo spagnolo, ciò al fine di rendere autonoma e libera la colonizzata Guinea. Dato che non vorrà macchiarsi di alto tradimento verso il suo Stato, il giovane cercherà dapprima di far ritornare il padre sui propri passi ma, quando non riuscirà nel suo intento, minaccerà di denunciarlo alla guardia coloniale per evitare che tutta la stirpe dei Velez de Guevara cada in disgrazia per colpa sua.

Tuttavia, nel mandare avanti il suo piano, il ragazzo ignorerà un piccolo particolare, ossia il coinvolgimento nella questione di Patricia Godoy (Silvia Acosta), con la quale si sarà confidato circa le sue intenzioni. Non a caso, Ventura riuscirà a capovolgere la situazione a proprio vantaggio e alla fine verrà emesso un mandato di cattura contro Victor sulla possibile rivolta!

Un Altro Domani, trame: Carmen cerca Victor e…

Tuttavia, nell’istante in cui verrà arrestato, Victor riuscirà a scappare e farà perdere le sue tracce. Sia Ines e sia Carmen si muoveranno per ritrovarlo prima che il giovane comprometta ulteriormente la sua difficile “fedina penale”, con Ventura che intanto si convincerà erroneamente della possibilità che il figlio si stia nascondendo proprio grazie alla Villanueva.

Nel bel mezzo del trambusto generale, ad un certo punto, Carmen riceverà così una missiva attraverso la quale un mittente anonimo le chiederà di presentarsi in un capanno in mezzo alla foresta, che poi risulterà essere quello in cui Ines e Angel (Ivan Lapadula) sono soliti incontrarsi per fare l’amore. Ed è proprio lì che Victor si starà nascondendo da qualche giorno…

Un Altro Domani, spoiler: Victor si mette in contatto con Carmen!

Eh sì: appena entrerà nel capanno, Carmen si troverà di fronte un Victor più che mai intenzionato a ribadire la sua innocenza, sottolineando che è stato il padre a comprometterlo per dimostrargli ancora una volta che è lui a comandare. A tali parole la Villanueva crederà immediatamente, perché in fondo non avrà mai creduto alla possibile colpevolezza del Velez de Guevara Junior. Non a caso, la ragazza si renderà subito disponibile per aiutarlo e gli prometterà di stare al suo fianco qualsiasi cosa accada.

Resta quindi da capire che cosa deciderà effettivamente di fare Carmen per aiutare Victor e se finirà, come suo solito, col mettersi a sua volta nei guai…