Un posto al sole: l’addio a Teresa, il ritorno di Otello

Intorno a Ferragosto 2022, i fan di Un posto al sole sono stati letteralmente “freddati” da una notizia inaspettata: la morte di Carmen Scivittaro, che per tanti anni ha dato vita a uno dei ruoli storici più importanti di Un posto al sole: Teresa Diacono.

Come tutti sappiamo, una serie di problemi personali aveva per forza di cose portato l’attrice a uscire di scena dall’oggi al domani nell’ormai lontano 2018, senza alcuna scena che ne giustificasse l’addio alla soap. Con il passare del tempo, gli sceneggiatori hanno poi fatto trasferire Teresa a Indica “offscreen” e a quel punto il personaggio non si è più visto.

Anzi, questo escamotage ha comportato negli ultimi anni anche un forte ridimensionamento del marito di Teresa, Otello (Lucio Allocca), che ha lasciato anche lui Napoli per rimanere al fianco della moglie, apparendo solo di tanto in tanto.

Dopo la scomparsa della Scivittaro, i fan di Upas sono sempre stati sicuri che prima o poi la soap partenopea di Rai 3 avrebbe in qualche modo celebrato Teresa e la sua amata interprete: ebbene, pare proprio che così sarà e tra neanche troppo tempo.

Ai più non è sfuggita infatti la recente ricomparsa di Lucio Allocca sul set (come si è notato sui canali social di Mauro Racanati) e in molti hanno pensato che possa essere arrivato il momento per un addio a Teresa anche in senso narrativo. Ci siamo informati a riguardo e anche a noi risulta che a stretto giro la signora Testa avrà un finale, che ovviamente non potrà corrispondere certo a un momento di gioia…

L’ultimo atto di Teresa Diacono porterà dunque a un rientro di Allocca nel ruolo di Otello, ma al momento non sappiamo dirvi se si tratti di un ritorno da guest o più ampio. Ne riparleremo presto.