Un posto al sole: Viola e Damiano Renda, lei mantiene le distanze? | Anticipazioni

Nei prossimi giorni, a Un posto al sole, Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) sarà al centro della scena in due storie completamente diverse tra di loro. Ecco di cosa si tratta.

Prima di tutto, vedremo Viola essere parte attiva nella complessa trama delle (false) accuse di Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) a Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo): la ragazzina, come ormai è noto, dirà per vendetta che Nunzio voleva abusare di lei e ciò porterà a un raggelamento dei rapporti tra le famiglie dei soggetti interessati.

A quel punto, visto anche il passato di grande affetto che legava Elena (Valentina Pace), Angela (Claudia Ruffo) e la stessa Viola, quest’ultima tenterà una mediazione in grado di sciogliere almeno un po’ la tensione esistente tra le sue due amiche di sempre. Ma, a giudicare dalle anticipazioni, a quel punto la faccenda sarà già troppo oltre: carta bollata in arrivo?

Spoiler Upas: Viola prima molto vicina a Damiano, ma poi…

A parte questo, sappiamo bene che attualmente Viola ha anche una linea narrativa tutta sua, in quanto l’agente Damiano Renda (Luigi Miele) le si è avvicinato moltissimo da quando è la sua guardia del corpo. La Bruni si è lasciata coinvolgere anche in una vicenda parallela che riguarda l’ex compagna e il figlioletto di Damiano, e tutto questo sta impensierendo non poco Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Anche la prossima settimana vedremo il simpatico portiere e sua moglie in ansia per Viola, ma intanto gli spoiler indicano che lei – dopo essersi ritrovata molto vicina al bel poliziotto – inizierà a mantenere con lui una certa distanza. Dubbi e ripensamenti in vista? Come andrà a finire?