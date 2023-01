Prossimamente, a Uomini e Donne, il trono over riserverà ai telespettatori diverse esplosive novità. Dopo una frequentazione durata quasi un mese, il cavaliere Alessandro deciderà di chiudere anzitempo la conoscenza con Gemma, dichiarando di provare soltanto un’amicizia nei confronti della dama torinese. Come prenderà la Galgani questa notizia?

In ogni caso, Alessandro continuerà a conoscere Cristina e Pamela, alle quali, secondo quanto riportato dalle anticipazioni, si aggiungerà anche Desdemona, la quale ha scritto ad Alessandro un messaggio molto romantico.

Spoiler Uomini e donne: Federico e Alice, l’esterna termina con un bacio!

Per quanto riguarda il trono classico, Federico farà una bella esterna con Alice che terminerà con un inaspettato bacio, anche se a margine della serata il Nicotera si rifiuterà di invitare a casa la ragazza. In studio, alla vista di questa uscita, Carola scoppierà in lacrime e chiederà spiegazioni al tronista, che, per evitare polemiche, la inviterà a ballare facendo innervosire non poco Alice.

Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.