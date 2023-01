Uomini e donne: Armando, battibecco con Maria

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne il cavaliere del trono over Armando Incarnato sarà protagonista di un acceso battibecco con Maria De Filippi, la quale gli contesterà un comportamento contrastante con lo spirito della trasmissione.

Tutto comincerà quando il parrucchiere partenopeo si rifiuterà di far scendere in studio una nuova dama pronta a conoscerlo, facendo indispettire – oltre alla padrona di casa – anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’atteggiamento disturberà non poco la conduttrice, che redarguirà pesantemente Armando ricordandogli che lui, come tutti gli altri suoi colleghi, è nel programma per trovare l’anima gemella e non per acquisire notorietà.

Le anticipazioni indicano anche che, tra accuse e parole al vetriolo, la padrona di casa arriverà a criticare un intervento di chirurgia plastica al quale da poco si era sottoposto l’Incarnato (e da lui stesso mostrato nelle storie Instagram del proprio profilo).

Come si evince dagli spoiler, arriveranno dunque momenti davvero difficili a Uomini e Donne per il nostro Armando, il quale tra l’altro sarà assente nelle registrazioni successive del dating show di Mediaset. Cosa sarà successo? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5.