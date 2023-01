Uomini e donne: Biagio si prenderà uno schiaffo, ecco da chi

A breve a Uomini e Donne il cavaliere del trono over Biagio Di Maro tornerà a prendersi la scena dopo alcune settimane trascorse lontano dai riflettori. Il corteggiatore originario di Aversa, come abbiamo visto nelle scorse puntate, è impegnato nella conoscenza di Carla, con la quale si è subito instaurato un bel feeling benché il Di Maro ci abbia tenuto immediatamente a chiarire di voler andare con i piedi di piombo.

Inizialmente tale presa di posizione non ha scoraggiato la donna, la quale ha continuato la frequentazione con Biagio aggiornando periodicamente il pubblico e la padrona di casa. Tuttavia nelle prossime puntate questa apparente calma terminerà bruscamente a causa di un acceso litigio che interesserà i due interessati, che non lesineranno di lanciarsi accuse taglienti da una parte e dall’altra.

Uomini e donne, anticipazioni trono over: Tina e Gianni contro Biagio

Attenzione in particolare dunque ai pesanti strascichi di questa discussione, che in chiusura registrerà un clamoroso schiaffo che Carla rifilerà sotto gli occhi attoniti di Maria De Filippi e le fragorose risate in sottofondo di Gianni Sperti e Tina Cipollari; questi ultimi, neanche a dirlo, si schiereranno contro il cavaliere campano.

Per scoprire ulteriori dettagli, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.