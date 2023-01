Uomini e donne: Federico, battibecco con Alice

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il protagonista maschile del trono classico Federico Nicotera sarà al centro di un acceso battibecco con la corteggiatrice Alice Barisciani, la quale gli rimprovererà di trattarla con indifferenza e svogliatezza, atteggiamenti – a quanto pare – resi evidenti dal momento in cui il Nicotera si comporterà in tutt’altro modo con l’altra pretendente, Carola.

L’ennesima lite di questo lungo percorso, come vedremo, assumerà toni sempre più gravi quando Alice verrà a conoscenza dell’esterna tra Federico e la Carpanelli, terminata con un bacio passionale fuori l’aeroporto.

Delusa e amareggiata dal tronista romano, Alice scoppierà in lacrime chiedendogli perché faccia così fatica a parlare di sentimenti con lei mentre con Carola è solito aprirsi e mostrare il suo lato più intimo. Una domanda a cui il Nicotera non saprà rispondere, lasciando la donna con un grosso quanto importante interrogativo.

Infine, il tronista non mancherà di richiamare le due ragazze per il loro comportamento fuori le righe sui social network, che ha causato non poche incomprensioni nelle ultime settimane, rischiando (nel caso di Carola in particolare) di compromettere il prosieguo della frequentazione. Per scoprire nuovi dettagli non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.