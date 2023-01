Uomini e donne, Federico: Carola lascia lo studio e lui balla con… | Anticipazioni

Prossimamente a Uomini e Donne, la tronista Lavinia Mauro sarà protagonista di un acceso litigio con Alessio Corvino, il quale andrà su tutte le furie quando, in studio, scoprirà che la ragazza ha baciato in esterna Alessio Campoli, insieme al quale negli scorsi giorni ha trascorso delle piacevoli giornate.

La rabbia e la delusione del Corvino, come vedremo, saranno tali che lo porteranno a riconsiderare seriamente la sua presenza nel dating show condotto da Maria De Filippi, salvo poi tornare sui propri passi una volta sbollita la delusione e chiarita con Lavinia la situazione.

Per quanto riguarda invece il trono di Federico Nicotera, le anticipazioni parlano di un duro sfogo di Alice dietro le quinte a causa della decisione del tronista di invitare a ballare Carola e non lei. In studio, non mancheranno le scintille neanche tra Federico e la stessa Carola, la quale ammetterà di non riuscire a trovare punti in comune con il ragazzo: un problema di non poco conto visto che il Nicotera è alla ricerca della donna della sua vita.

Alla fine, persa almeno temporaneamente Carola (che deciderà di lasciare lo studio), il tronista romano inviterà a ballare Alice, che accetterà. Come andrà a finire?