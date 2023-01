Uomini e donne: Gloria e Riccardo per ora non si amano

Vediamo alcune anticipazioni riguardo ai prossimi appuntamenti di Uomini e donne, l’amatissimo dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Protagonista sarà Gloria Nicoletti, la quale, nonostante i consigli che le sono pervenuti degli opinionisti e soprattutto della padrona di casa, ha deciso ugualmente di trascorrere il Capodanno insieme a Riccardo Guarnieri, in un luogo a metà strada tra Taranto e Roma.

In studio, la bella corteggiatrice romana dichiarerà di aver conosciuto un Riccardo diverso da quello che è in studio. Se infatti davanti alle telecamere il Guarnieri dà l’impressione di un uomo impassibile e distaccato, lontano dalle luci dei riflettori assume un atteggiamento molto più affettuoso e affabile, cosa che ha sorpreso in positivo la dama.

Peccato che, una volta tornati in trasmissione, l’uomo abbia rivestito i panni del cavaliere insensibile, cosa che, come fatto notare dalla Nicoletti, preclude al momento la possibilità di intrecciare una storia d’amore.

Sarà lo stesso Riccardo a confermare la volontà di Gloria, ammettendo di non essere ancora innamorato della donna, alla quale però non chiude definitivamente le porte. Ci sarà spazio in futuro per qualcosa in più di una semplice amicizia? Per scoprirlo, appuntamento dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.