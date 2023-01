Uomini e donne: Lavinia e Alessio, una bellissima giornata insieme | Anticipazioni

Nelle puntate di Uomini e Donne in onda nei prossimi giorni, Riccardo Guarnieri tornerà nuovamente a centro studio per riaffrontare i problemi sentimentale che lo affliggono dal giorno dell’addio al programma della sua ex compagna Ida Platano.

Il cavaliere tarantino, che aveva intrecciato prima della pausa natalizia una frequentazione con Gloria Nicoletti chiusa anzitempo a causa di alcune incomprensioni, dichiarerà senza mezzi termine di non avere intenzione di tornare a frequentare Gloria e quest’ultima nel frattempo riceverà la visita di Umberto, un nuovo pretendente sceso appositamente per corteggiarla. La Nicoletti, preso atto della chiusura del Guarnieri, deciderà di accettare il corteggiamento di Umberto, il quale almeno per il momento resterà nel parterre maschile.

Occhio anche a alle dinamiche che interesseranno il trono classico, con Lavinia Mauro che trascorrerà una bellissima giornata in compagnia di Alessio Campoli. Insieme al giovane corteggiatore romano, la tronista passerà dei momenti negli stessi luoghi dove tempo prima i suoi genitori si erano conosciuti, ripercorrendo in questo modo le tappe più significative della propria famiglia. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.