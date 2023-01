Uomini e donne: Maria De Filippi offrirà un lavoro ad Alice Barisciani

I telespettatori di Uomini e Donne assisteranno a breve a diversi colpi di scena che interesseranno l’avvincente percorso di Federico Nicotera, il giovane tronista romano da tempo indeciso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

Proprio quest’ultima, prossimamente, sarà suo malgrado protagonista di qualcosa che rischierà di mettere a rischio la sua permanenza nella trasmissione: la donna infatti, a quanto si apprende, si vedrà licenziata dalla sera alla mattina dal suo datore di lavoro a causa delle numerose assenze maturate per partecipare alle riprese della trasmissione: una grana che, vista la volontà del Nicotera di proseguire nella conoscenza, porterà Maria De Filippi a intervenire personalmente offrendo un lavoro alla ventiseienne senese.

Il gesto non passerà inosservato al pubblico presente in studio, il quale applaudirà la padrona di casa, sempre prodiga di soluzioni per risolvere i problemi di corteggiatrici e corteggiatori del parterre.

Riguardo alle questioni sentimentali scopriremo che la Barisciani, subito dopo la registrazione precedente, è corsa in camerino da Federico con il quale, dopo aver chiarito alcune situazioni irrisolte, si è scambiata un bacio passionale che manderà su tutte le furie Carola, delusa e amareggiata dal comportamento dell’uomo.

Riuscirà la Carpanelli a smaltire la cocente delusione o questo nuovo smacco avrà strascichi più importanti? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.