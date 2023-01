Uomini e donne: Riccardo, amareggiato, lascia lo studio

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne protagonisti a centro studio saranno una volta Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, ancora alle prese con i loro disperati tentativi di creare una relazione.

Dopo i numerosi rifiuti di lui, che negli scorsi appuntamenti ha messo delle barriere di fronte alle proposte sentimentali della dama, le cose prenderanno a breve una piega decisamente inaspettata, complice soprattutto il cambio di atteggiamento da parte del cavaliere tarantino.

Anticipazioni Uomini e donne: Gloria non accetta l’invito di Riccardo

Il Guarnieri infatti si convincerà clamorosamente a invitare la Nicoletti a cena fuori, vedendosi però declinare l’invito da una Gloria non più accondiscendente come un tempo. Telefonicamente, Riccardo le spiegherà che i suoi sentimenti sono in rapido mutamento e che non esclude che in un prossimo futuro questo rapporto speciale possa trasformarsi in amore.

Tali parole, a quanto pare, non convinceranno appieno la donna, che, per il momento, metterà in stand by la situazione. In studio le cose non faranno che peggiorare per Riccardo, che si vedrà attaccare duramente dal pubblico e dagli opinionisti, che gli chiederanno a gran voce di esternare tutti i suoi sentimenti nei confronti di Gloria. Peccato però che Riccardo non se la sentirà di farlo e, amareggiato, abbandonerà in fretta e furia lo studio. Tornerà?