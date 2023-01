Prossimamente a Uomini e Donne tra Gemma e Tina tornerà il malumore, dopo un periodo di relativa pace e tranquillità. Tutto comincerà quando l’opinionista deciderà di riservare alla Galgani una “sorpresa” in vista dell’Epifania (le puntate, come sapete, sono registrate).

La Cipollari infatti, all’ingresso di Gemma in studio, farà alzare in piedi tutto il pubblico presente in studio che, sempre su indicazione di Tina, intonerà Happy Birthday alla dama piemontese. Neanche a dirlo, Gemma non prenderà affatto bene questo scherzo fattole dalla sua acerrima rivale, la quale, dopo essersi beffa della corteggiatrice piemontese, la inviterà a ringraziare il pubblico per averle regalato questo momento.

Uomini e donne: Alessandro, scambio di opinioni con Pamela

Occhio anche a quello che a centro studio succederà con Alessandro: quest’ultimo sarà protagonista di un vivace scambio di opinioni con Pamela, la quale verrà accusata dal cavaliere di averle nascosto di abitare ancora insieme all’ex socio nonché ex fidanzato.

Come andrà a finire? Per saperne di più non resta che aspettare le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.