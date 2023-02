Amici, anticipazioni puntata di domenica 5 febbraio 2023

Domenica 5 febbraio, alle 14.00, su Canale 5 andrà in onda una una nuova puntata di Amici, con la conduzione di Maria De Filippi. In base alle anticipazioni, vediamo cosa succederà.

Ci sarà una commissione di canto, composta dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, dal frontman de “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina e dalla cantante Baby K. I tre, dopo aver ascoltato le esibizioni dei ragazzi, stileranno la loro personale classifica di gradimento. Per quanto riguarda la danza, a giudicare i ballerini sarà la ballerina e conduttrice radiofonica Rossella Brescia.

Vedremo inoltre una piccola gara interna tra i ragazzi, in quanto ci sarà in palio la possibilità di esibirsi all’interno di un festival in Sardegna. Questa gara sarà giudicata per il canto da Beppe Vessicchio e per il ballo dall’ex allievo Sebastian.

Ci saranno poi una serie di esibizioni dovute ad alcune assegnazioni da parte dei professori. Vedremo poi la sfida di Samu. Ospite di puntata il cantante Bresh. Questo e molto altro dunque è ciò che vedremo domenica pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset.