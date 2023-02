Amici, cosa succede oggi 12 febbraio 2023

Una nuova puntata di Amici è pronta ad andare in onda oggi (domenica 12 febbraio) sulla rete ammiraglia Mediaset. Dalle anticipazioni circolate, sarà una puntata molto intensa. Andiamo a scoprire cosa vedremo.

Come è consuetudine, si partirà dalla categoria canto e cioè dalla classifica di gradimento. Protagonista assoluto sarà Tiziano Ferro, il quale, dopo aver ascoltato le singole esibizioni dei ragazzi, stilerà la propria classifica, mettendo al primo posto Angelina. Quest’ultima non solo vincerà la possibilità di esibirsi ad un festival in provincia di Ferrara, ma la propria professoressa di riferimento – Lorella Cuccarini – le dirà che, qualora nella prossima puntata sarà ancora prima in classifica, le darà l’accesso al serale.

Vedremo poi la classifica di ballo, giudicata da una commissione composta da Kledi, Garrison e dal coreografo Kristian Cellini. Ci sarà un nuovo ingresso tra gli allievi di canto, voluto dal professore Rudy Zerbi.

Come per Angelina, vedremo una sfida interna per i ballerini, in palio ci sarà la possibilità di esibirsi in uno spettacolo dedicato alla band dei Pink Floyd. Questo dunque e molto altro è ciò che vedremo oggi, a partire dalle 14.00 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.