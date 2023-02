Beautiful: Carter parla con Paris. Ci sta ripensando su Katie? | Trama 17 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 17 febbraio 2023

Ridge (Thorsten Kaye) informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) di come Brooke (Katherine Kelly Lang) abbia difeso Deacon (Sean Kanan) e sembri propensa a dargli fiducia. Intanto la Logan avverte Deacon che servirà più di qualche parola di pentimento per dimostrarsi affidabile. Hope (Annika Noelle) ritiene che loro tre siano una famiglia e nessuno potrà mai cambiare questo fatto. Katie (Heather Tom) deve cancellare un pranzo con Carter (Lawrence Saint-Victor) per questioni legate a Bill (Don Diamont) e Will. Questo sembra far innescare una riflessione in Carter, che decide di confidarsi con Paris (Diamond White).