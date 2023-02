Beautiful: Finn è grato a Sheila | Trama 20 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 20 febbraio 2023

Thomas avvisa Steffy che Sheila deve aver spinto Jack a confessare la verità a Finn per averne la gratitudine. Steffy è certa che il marito non si farà abbindolare dalla Carter. Tuttavia proprio Finn ammette a Sheila di esserle grato: per quanto dolorosa, apprezza di aver scoperto la verità su Jack.

Deacon è grato a Brooke per il suo sostegno, ma la Logan pretende lui rispetti delle regole: non deve bere e non deve frequentare donne come Sheila. Deacon cerca ancora di farle ammettere quanto la passione che li ha uniti sia stata irripetibile.

Ridge cerca, senza successo, di far cambiare idea a Hope, così alla fine la invita a seguire il suo stesso ultimatum e a trasferirsi fuori dalla proprietà. Il suggerimento irrita Hope.