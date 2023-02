Beautiful: Brooke deve mediare tra Ridge e Hope | Trama 23 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 23 febbraio 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di mediare le inconciliabili posizioni di Ridge (Thorsten Kaye) e Hope (Annika Noelle) riguardo a Deacon (Sean Kanan). La Logan comunque è risoluta: la figlia non si trasferirà. Intanto Sheila (Kimberlin Brown) è ancora frustrata dall'ostacolo rappresentato da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Quest'ultima e Thomas (Matthew Atkinson) parlano della difficile posizione di Ridge a causa della preferenza di Hope per il padre che non l'ha mai voluta rispetto all'uomo che, invece, l'ha cresciuta.