Beautiful: Ridge si ritrova di fronte a Taylor | Trama 27 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 27 febbraio 2023

Dopo aver discusso con Brooke (Katherine Kelly Lang) per via del messaggio che Deacon (Sean Kanan) le ha inviato, Ridge (Thorsten Kaye) trova Taylor (Krista Allen) a casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Thomas (Matthew Atkinson) e Steffy sono felici che Taylor sia a Los Angeles. La presenza della madre sembra alimentare la loro nostalgia per l’infanzia felice che avevano prima che Sheila (Kimberlin Brown) le sparasse. Entrambi sperano che Taylor decida di restare. Brooke confida a Katie (Heather Tom) le proprie difficoltà nel ritrovarsi in mezzo alle opposte posizioni di Ridge e Hope (Annika Noelle) riguardo a Deacon… Seguici su Instagram.