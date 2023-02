Beautiful: Douglas, ecco con chi vuole vivere. Sarà una vera sorpresa, nessuno se lo aspettava | Puntate americane

Scelta sorprendente quella che, nelle più recenti puntate americane di Beautiful, ha preso Douglas Forrester: il bambino, come già vi avevamo anticipato, è stato messo di fronte ad una difficile scelta, ovvero se continuare a vivere con Liam e Hope Spencer oppure tornare ad abitare con papà Thomas Forrester.

Quest’ultimo, al momento allontanato dagli affari di famiglia nonché tenuto a distanza dai parenti più stretti, non intende rinunciare al ruolo di genitore primario di Douglas. Le visite, ora supervisionate da Hope e Liam, e il fatto di dover sottostare alle concessioni della coppia rappresentano una situazione che ormai gli va stretta e così Thomas ha deciso di portare i due di fronte ad un giudice, richiedendo che fosse lo stesso Douglas a scegliere a chi toccasse la custodia.

Beautiful, anticipazioni americane: tutti vogliono Douglas ma…

Una prassi rara ma non inusuale, sebbene, nella realtà, non sempre vincolante come invece è stata presentata in occasione di questa storyline, che aggiunge un nuovo capitolo nella saga di Douglas: il bimbo, sebbene piccolo, ha affrontato diversi cambiamenti nel corso del tempo, a partire dalla morte di sua madre Caroline Spencer Jr.

Proprio per questo Hope e Liam ritengono che il posto del bambino sia con loro e Beth, in una casa che ormai gli è familiare e dove la fiducia reciproca è stata stabilita, al contrario di quanto avvenuto con Thomas di recente. Pur desiderando passare del tempo con il padre, Douglas è ancora evidentemente a disagio per essere stato costretto nuovamente a mentire dal genitore, con cui aveva preso a vivere a casa del bisnonno Eric.

Beautiful, trame americane: Douglas vuole vivere con Steffy!

Per Thomas, invece, dover subire la perdita di Douglas solo per la telefonata ingannevole ai danni di Brooke Forrester è troppo. Ricordate? Thomas si era auto-segnalato ai servizi sociali, utilizzando al telefono la voce della matrigna, ricostruita digitalmente grazie ad una app nel cellulare: un inganno che sarebbe servito ad allontanarla da Ridge, così da favorire un suo ricongiungimento con Taylor Hayes. Thomas ritiene ancora oggi di aver contrattaccato le azioni di Brooke, che per prima aveva minacciato di rivolgersi ai servizi sociali, da sempre decisa ad impedire che Douglas tornasse ad abitare con il genitore naturale.

Di fronte al giudice e ascoltate le richieste di Hope e Thomas, Douglas ha espresso un desiderio inaspettato ma che rappresenta per lui la situazione ideale: essere affidato a sua zia Steffy! Fu proprio a lei che il bambino confessò la nuova bugia del padre, trovando nella parente una forte protettrice; in episodi andati in onda di recente in America, Douglas è stato mostrato intento a passare del tempo con Kelly e Finn, che ormai chiama “zio”: una situazione che, a quanto pare, off screen si ripete spesso e che lo diverte a tal punto da essersi dimostrato dispiaciuto quando Liam è sopraggiunto a riportarlo a casa.

Beautiful: la volontà di Douglas sarà accettata?

Insomma, le due situazioni sono servite a preparare il terreno per questa svolta: Douglas a casa degli zii si trova in un ambiente sereno e sicuro e, scegliendo i parenti, eviterà di dover infliggere una delusione ad uno dei due genitori (che, così, si ritroverebbero nella stessa situazione, in un rapporto equo col piccolo). Insomma, Douglas ha dato nuovamente prova della sua intelligenza.

La volontà del piccolo creerà una nuova faida tra Logan e Forrester? Non necessariamente, specie alla luce della nuova amicizia tra Brooke e Taylor, decise a far prevalere l’armonia nella loro famiglia allargata.