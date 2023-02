Beautiful: Thomas porta Hope e Liam in tribunale | Puntate americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester darà prova di non essere il tipo che si arrende facilmente, sia per quanto riguarda il suo posto alla Forrester Creations e sia per quanto riguarda il suo ruolo di padre.

In entrambi i casi, lo stilista si ritroverà a dover perorare la sua causa a Hope Spencer. Sebbene la decisione di riassumere Thomas nella casa di moda (da cui è stato allontanato a causa dei suoi più recenti intrighi ai danni di Brooke Forrester), non spetta alla giovane Logan, è alla sua Hope For The Future che il ragazzo spera di tornare, forte dei poco esaltanti risultati in fatto di vendite e delle recensioni negative riservate alla nuova collezione della linea, realizzata da Zende ed Eric. Hope vorrebbe dare fiducia al talento di questi ultimi, ma è consapevole di quanto il mancato contributo di Thomas abbia danneggiato la sua creatura.

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas ha un nuovo piano!

Comunque sia, per il momento il figlio di Ridge non ha riscontrato il risultato auspicato nel cercare di farsi perdonare da Steffy, restia a fidarsi nuovamente del fratello e certa del fatto che lui non imparerà mai dai suoi errori se continuerà a non pagarne mai davvero il prezzo.

Stando agli spoiler, Thomas potrebbe avere un nuovo piano, che consisterà nel tramare contro suo cugino Zende ed usare come mezzo Paris Buckingham: quest’ultima sta segretamente ospitando Thomas da quando il giovane è stato esiliato dalla sua famiglia e dai suoi affari e, sebbene non ne giustifichi le azioni, è stata in grado di capirne il punto di vista.

Tra i due nascerà qualcosa? Come vedremo a breve nelle puntate italiane, Paris respingerà la corte di Thomas, ma magari nel frattempo la sua posizione potrebbe essere cambiata (ci sono 14 mesi di differenza tra episodi americani e italiani). Peraltro, se solo poco tempo fa tra lei e Zende sembrava esserci aria di riconciliazione dopo la sbandata di lei per Carter Walton, al momento i due hanno rettificato annunciando di essere soltanto amici.

Beautiful, trame americane: Thomas non vuole perdere Douglas

Frattanto Thomas sarà deciso anche a non perdere suo figlio Douglas, ritenendo di aver contrattaccato Brooke soltanto quando la matrigna si era frapposta tra lui e il suo bambino: i piani di Thomas si riveleranno essere ancora quelli di tornare ad essere la figura genitoriale di riferimento, con pieno controllo legale e, per questo, il giovane trascinerà Liam e Hope di fronte ad un giudice, con lo stesso Douglas che sarà chiamato ad esprimersi.

Questo nuovo arco narrativo, stando alle anticipazioni ufficiali, sarà ricco di risvolti imprevisti, che avranno un forte impatto nelle vite di tutti i personaggi coinvolti. Stavolta Brooke e Taylor, protagoniste di una nuova inedita amicizia, cercheranno di non schierarsi, contrariamente a quanto fatto mesi fa, sperando solo che la battaglia per la custodia si concluda nel miglior interesse del piccolo Douglas.