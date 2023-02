Beautiful: Hope è “troppo influenzabile”? I dubbi di Liam e Steffy | Trama 16 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 16 febbraio 2023

Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono preoccupati per Hope (Annika Noelle), ritenendola troppo influenzabile da parte di Deacon (Sean Kanan), che finirà solo per deluderla di nuovo. Ridge (Thorsten Kaye) non si capacita di come Brooke (Katherine Kelly Lang) possa tollerare la vista di Deacon, costante ricordo di quanto avvenuto con Bridget (Ashley Jones). Brooke pensa che Deacon possa essere davvero cambiato e questo entusiasma sia lui che Hope, che la pregano di supportarli.