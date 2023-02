Beautiful: Hope non vuole lasciare lo chalet! | Trama 21 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 21 febbraio 2023

Deacon (Sean Kanan), non visto, osserva la discussione tra Ridge (Thorsten Kaye) e Hope (Annika Noelle). Lo stilista insiste che la figliastra si trasferisca perché lui non vuole Deacon nella proprietà e, soprattutto, vicino a sua moglie. Hope (Annika Noelle) si sfoga con Liam (Scott Clifton) che, sebbene trovi la mossa di Ridge eccessiva, non pensa possa essere per loro una cattiva idea iniziare altrove, in un posto tutto loro. Tuttavia Hope non vorrebbe lasciare lo chalet e anche Brooke (Katherine Kelly Lang) si irrita quando Ridge la informa della faccenda: è casa sua e lui non può prendere quelle decisioni.