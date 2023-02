Beautiful: SHEILA è nonna anche in un’altra soap!

Dal 2005 Kimberlin Brown manca da Febbre D’Amore, soap opera dove, nel 1991, è stato introdotto per la prima volta il personaggio di Sheila Carter; tuttavia, negli anni, gli autori hanno più volte allargato la famiglia della donna…

E così, a distanza di tempo dalla sua supposta morte (poi smentita dal ritorno della Carter nel 2017 a Beautiful), apparvero alcuni suoi sedicenti parenti, a partire da una coppia di gemelli (Daisy e Ryder) concepiti dalla relazione con il pericoloso Tom Fisher, diventato suocero della sua nemica storica Lauren Fenmore.

I due fratelli furono protagonisti di una serie di intrighi ai danni dei nemici di Sheila all’epoca presenti in Febbre: oltre a Lauren anche Amber Moore, che aveva trovato nuova vita nel Wisconsin dopo aver lasciato la Los Angeles dei Forrester. La mano autrice di quella vendetta era però la loro zia, Sarah Smythe, sorella di Sheila. La loro parentela con Sheila fu presa come buona, tuttavia non fu mai veramente confermata.

A Beautiful, Sheila – del tutto fissata su Finn – parla dei suoi “altri figli che non vogliono avere a che fare con lei”: indicazione molto generica che, oltre a Mary Warwick e a Diana Marone, potrebbe appunto coinvolgere anche la progenie apparsa solo in Febbre D’Amore.

Nella soap “sorella” di Beautiful, ormai non in onda in Italia da molti anni, il 2023 segnerà il ritorno sulla scena di Lucy Romalotti, nipote di Sheila, di cui la Carter è appunto la nonna. Insomma, il piccolo Hayes Finnegan non è stato il primo nipote di Sheila: Lucy, infatti, è nata molto tempo prima ed ora tornerà a Genoa City da adolescente, interpretata da Lily Brooks O’Briant.

L’ultima volta che Lucy apparve in Febbre era solo una bambina, figlia di Daisy, che la concepì con Daniel Romalotti: il ragazzo, all’epoca sposato con Amber Moore, venne in quell’occasione drogato dalla figlia di Sheila, che, lasciata la città, vi tornò incinta alcuni mesi dopo. Alcune vicissitudini portarono la neonata ad essere rapita poco dopo il concepimento per essere venduta sul mercato nero delle adozioni, finendo nel potente clan Newman.

Quando, dopo una battaglia legale, Daisy tornò in possesso dei propri diritti genitoriali, venne data per morta, vittima di un serial killer di Genoa City a cui si era rivolta per scappare con la figlia senza lasciare traccia. In realtà Daisy era finita ricoverata in un ospedale psichiatrico, da cui venne prelevata da una donna, mai mostrata al pubblico, che si dichiarò essere sua madre. Fu Sheila a farla scappare?

Fatto sta che Lucy è cresciuta a Savannah con suo padre Daniel e la sua nuova compagna Heather Williams. Ora che Daniel è tornato a vivere a Genoa City, la figlia lo raggiungerà per una visita. Prima o poi, in un nuovo cross over, Sheila avrà modo di conoscere questa nipote (di cui, per ora, non sembra importarle molto visto che in Beautiful mai l’ha nominata)?