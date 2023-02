Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 8 febbraio 2023

Jack Finnegan (Ted King) rivela a Finn (Tanner Novlan) di aver sempre saputo chi fosse il suo padre biologico: è lui stesso! Thomas (Matthew Atkinson) sorprende Paris Buckingham (Diamond White) con una cena in suo onore, mentre Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) prova a seminare in Zende (Delon De Metz) il dubbio: non dovrebbe fidarsi di suo cugino!