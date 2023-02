Buongiorno mamma 2, anticipazioni terza puntata 24 febbraio 2023

Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Buongiorno mamma (seconda stagione), che andrà in onda in prima serata venerdì 24 febbraio 2023.

Agata si trasferisce da Mauro, che però ancora non le ha detto di aver conosciuto Maurizia; Sole intanto scopre per caso che Federico sta lasciando l’Italia, e cerca di raggiungerlo all’aeroporto con l’aiuto di Colaprico (tornato per scoprire il legame tra Maurizia e il defunto padre di Mauro). Anna e Guido entrano in crisi: lei è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, ma Guido non vuole. Jacopo con un sotterfugio sottrae alcune ricette al nonno medico, mentre Francesca frequenta Paolo pur sapendo che ha una moglie. Sole incontra di nascosto Vincenzo. Quando Agata scopre che Colaprico si trova in città, deve rivelare a Anna e Guido un segreto a lungo celato.