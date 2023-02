Oggi in prima serata su Canale 5 andrà in onda la trentatreesima puntata della settima edizione del Grande Fratello VIP. Protagonisti indiscussi negli ultimi giorni sono stati Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e la new entry Martina Nasoni, che insieme hanno dato vita a un discusso triangolo amoroso. Se infatti il Dal Moro si è professato innamorato della bella modella spagnola, Martina sembra intenzionata a riconquistare il cuore del suo ex, benché tra lei e il suo obiettivo ci sia di mezzo lo scoglio rappresentato da Oriana, la quale non appare intenzionata a lasciare la presa sul veronese.

C’è maretta anche tra due ex ritrovatisi nella casa: stiamo parlando di Luca Onestini e Ivana Mrazova che, dopo un periodo di sintonia, sono ormai ai ferri corti a causa di un bacio galeotto che lei ha dato ad Andy Maestrelli durante un gioco. Riuscirà a tornare il sereno tra Onestini e la sua vecchia fiamma?

Non mancheranno piacevoli sorprese durante la lunga diretta odierna, che interesseranno in particolare Sarah Altobello ed Andy Maestrelli. Per Attilio Romita, che sta vivendo un momento di forte tensione nella casa, la visita sarà invece molto meno lieta: per l’ex anchorman del TG1 è infatti in arrivo Emanuela Fuin, la madre di Edoardo Tavassi, intenzionata a prendere le difese del figlio riguardo alla bagarre che ha interessato il Tavassi e Attilio.

Infine, il conduttore Alfonso Signorini decreterà chi tra Antonino Spinalbese, Davide Donadei, Nicole Murgia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Attilio Romita sarà costretto ad abbandonare definitivamente la casa. Per ulteriori dettagli, appuntamento con il Grande Fratello VIP 7 questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.45.