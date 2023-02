Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di lunedì 6 febbraio 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. Cresce l’attesa per l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di tre superospiti d’eccezione: si tratta di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e già concorrente dell’Isola dei Famosi 15, Martina Nasoni, ex compagna di Daniele Dal Moro e vincitrice del Grande Fratello 16, e Ivana Mrazova, che durante la seconda edizione del reality ha intrecciato un’importante rapporto sentimentale con Luca Onestini.

Si tratta di tre personalità differenti che andranno a rompere gli equilibri creatisi nella casa con l’obiettivo di alimentare le dinamiche della fortunata trasmissione prodotta da EndemolShine Italy. Ma le sorprese non sono finite qui, visto che uno dei tre ex fidanzati potrebbe diventare un concorrente a tutti gli effetti.

Spazio anche alla coppia più chiacchierata del momento, ovvero quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali dopo alcune settimane di distanza hanno deciso di darsi un’altra chance, benché nelle ultime ore siano arrivati già numerose discussioni che hanno fatto vacillare la stabilità della relazione.

Infine, il conduttore Alfonso Signorini decreterà il vincitore del televoto di questa settimana, che ha visto sfidarsi Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis e Davide Donadei. Il vippone più votato riceverà l’immunità dalle nomination e avrà il dovere di indicare chi, tra i tre sfidanti perdenti, mandare al prossimo televoto. Questo e altro nell’appuntamento odierno con il Grande Fratello VIP 7, in onda a partire dalle 21.45 su Canale 5.