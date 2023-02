Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 20 febbraio 2023

Oggi su Canale 5 a partire dalle 21.45 andrà in onda un nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. La festa di Carnevale sarà ricordata come una data spartiacque di questa edizione. Nella notte di sabato infatti, la casa si è ufficialmente spaccata in due gruppi: da una parte abbiamo gli spartani e dall’altra i persiani, due fazioni rivali a tutti gli effetti che hanno dato vita a una vera e propria guerra tra le mura del loft di Cinecittà. Chi la spunterà alla fine?

Protagonista di giornate abbastanza turbolente, e di un acceso litigio con la sua ex fidanzata Ivana Mrazova, Luca Onestini riceverà questa sera una piacevole visita che potrebbe risollevargli il morale: si tratta di Raffaello Tonon, con il quale durante la seconda edizione del reality show aveva dato creato gli “Oneston” (che tanto ci avevano fatto sorridere nel corso di quella stagione). Riuscirà Raffaello a far tornare il sorriso sul volto del suo amico?

Sorpresa in vista anche per Sarah Altobello, che ha subìto parecchio l’uscita di Attilio Romita dalla casa. Con il giornalista, la showgirl aveva stretto un forte legame di amicizia, capace di resistere anche al duro litigio avvenuto negli scorsi mesi. Ecco perché il Grande Fratello ha deciso di riservare un regalo speciale all’istrionica modella pugliese.

Infine, il pubblico conoscerà il verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Andrea Maestrelli, Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Nicole Murgia. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare definitivamente la casa, rinunciando alla possibilità di portare a casa il montepremi finale di centomila euro.

Questo e altro nell’appuntamento odierno con il Grande Fratello VIP 7, in onda su Canale 5 in prima serata.