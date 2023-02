Grande fratello vip, anticipazioni puntata 23 febbraio 2023

Questa sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP 7. Nella puntata di oggi le attenzioni del conduttore Alfonso Signorini si concentreranno sulle tre coppie nate nel corso di questa edizione: si tratta degli Oriele (Oriana e Daniele), i Donnalisi (Antonella e Donnamaria) e ovviamente gli Incorvassi (Micol e Tavassi).

Tra alti e bassi, queste tre storie stanno reggendo ormai da settembre le dinamiche della trasmissione e, proprio per questo, nella diretta odierna le loro storie verranno trattate nel dettaglio.

Sorpresa in arrivo anche per Milena Miconi, che il pubblico ha imparato ad apprezzare durante questi mesi nella casa: per l’attrice arriverà infatti la figlia Sofia, la quale avrà da dire qualcosa si molto importante alla madre. Di cosa si tratterà?

Infine, cresce la suspence per il verdetto del televoto eliminatorio aperto lo scorso lunedì: chi sarà costretto a lasciare il gioco tra Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi? Per scoprirlo, l’appuntamento con il Grande Fratello VIP 7 è a questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.45.