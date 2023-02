Grande fratello vip, anticipazioni puntata 27 febbraio 2023

Questa sera a partire dalle 21.45 torna l’appuntamento con il Grande Fratello VIP. Dopo una permanenza nel reality durata svariate settimane, oggi verrà svelato il destino dei tre ospiti presenti in casa. Per Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova si tratta di una decisione molto attesa: riuscirà qualcuno di loro a diventare un concorrente a tutti gli effetti o abbandoneranno in blocco il gioco?

Negli ultimi giorni è emersa con prepotenza una teoria che vorrebbe Edoardo Donnamaria sentimentalmente interessato a Nicole Murgia. Tra i due sono stati infatti registrati alcuni galeotti avvicinamenti che potrebbero far ingelosire, e non poco, Antonella Fiordelisi. Si tratta di strategia o di un reale interesse sbocciato tra i due? Nel frattempo, Antonella riceverà una piacevole sorpresa che potrebbe finalmente farle tornare il buonumore.

Spazio anche al Van-gate, un vero e proprio terremoto che ha sconvolto gli equilibri presenti nella casa e che ha costretto al televoto punitivo quattro pilastri di questa edizione del reality. Proprio il verdetto del pubblico decreterà chi tra Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon dovrà lasciare definitivamente il loft di Cinecittà. Per scoprirlo, appuntamento con il Grande Fratello VIP su Canale 5 a partire dalle 21.45.