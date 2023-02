Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7. Nell’appuntamento di oggi ampio spazio sarà dedicato alla coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, protagonista di un nuovo acceso litigio causato dal rapporto sempre più stretto creatosi tra la giovane modella campana e Antonino Spinalbese. Riusciranno a ritrovarsi o è giunta la fine per la coppia più longeva e chiacchierata di questa edizione del reality show?

Non mancheranno gli imprevisti nella lunga diretta serale condotta da Alfonso Signorini, che registrerà una piacevole sorpresa per Sofia Giaele De Donà: per la ragazza, che lunedì scorso ha ricevuto una dura lettera da parte di suo marito Brad, arriverà il padre. Cosa avrà da dirle?

I colpi di scena non finiranno qui, visto che sono in arrivo importanti novità anche per Daniele Dal Moro. Di cosa si tratterà?

Infine, sarà reso noto l’esito del televoto, che ha visto sfidarsi Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Non perdetevi dunque la trentaquattresima puntata del Grande Fratello VIP 7, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.