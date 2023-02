Grande fratello vip, anticipazioni puntata di giovedì 9 febbraio 2023

Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda un nuovo imperdibile appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP. L’ingresso dei tre ospiti avvenuto durante la scorsa puntata ha destabilizzato gli equilibri esistenti nella casa, adesso più spaccata che mai e senza più nessun punto di riferimento.

In particolare, sono stati registrati interessanti avvicinamenti tra Daniele Dal Moro e la sua ex fidanzata Martina Nasoni, accadimento che ha turbato non poco l’attuale partner Oriana Marzoli, irritata e soprattutto delusa dal comportamento del Dal Moro.

C’è maretta anche tra Edoardo Tavassi e Attilio Romita, con quest’ultimo che non ha affatto gradito la nomination del concorrente romano che l’ha praticamente condannato al televoto. Non mancheranno nemmeno le sorprese in un appuntamento che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena: per Nicole Murgia arriverà infatti suo padre Francesco, che potrà così rivedere la figlia dopo quasi un mese.

Infine, cresce l’attesa per il verdetto del televoto, che ha visto sfidarsi Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Attilio Romita. Il concorrente più votato diventerà immune dalle nomination e avrà il compito di condannare al televoto eliminatorio uno degli sfidanti perdenti. Per ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda di questa nuova puntata del Grande Fratello VIP, in onda in prima serata su Canale 5.