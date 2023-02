Il Paradiso delle Signore 7: Gloria ed Ezio, il passato sta per colpire ancora!

Settimana di passione a San Valentino per i coniugi Colombo: sì, a Il paradiso delle signore Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio) stanno per affrontare un ritorno dal passato che li colpirà dritti al cuore e in modo inaspettato!

Le ultime settimane per la capocommessa e l’ex direttore della Palmieri sono state relativamente serene: lei ha gestito le Veneri del Paradiso, lui la sua realtà familiare con Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro), e insieme si sono dedicati a progettare l’azienda che lavorerà il Denim, il sogno di Ezio realizzato grazie ai capitali prestati da Gloria.

Un grande rapporto di amicizia e affetti condivisi tra ex marito e moglie. O almeno così Ezio continua a presentarlo, il tutto cercando di ignorare il modo in cui si struggono l’uno per l’altra ogni volta che si incontrano (soprattutto dopo il bacio condiviso e poi rinnegato da Colombo qualche settimana fa).

Spoiler Il paradiso delle signore 7: un ritorno dal passato…

Tutta questa calma è stata finora infranta dal ritorno solitario di Marco (Moisè Curia) e ora nuovi problemi arriveranno con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la capo operaia contesa. Il vero botto però giungerà nella puntata di San Valentino, e almeno all’inizio non sarà di tipo sentimentale: per la ricorrenza degli innamorati, infatti, Ezio proverà a fare una sorpresa a Veronica, ignorando ancora una volta i sentimenti di Gloria. Il destino però busserà alla porta il giorno dopo…

Entrando nello specifico, davanti a Ezio si presenterà all’improvviso una persona che ha avuto un’importanza fondamentale nella sua vita e soprattutto in quella di Gloria: si tratterà della donna a cui la Moreau salvò la vita durante il parto anticipato, la famosa notte in cui si trovò a scegliere (e per cui fu denunciata).

La signora in questione è quindi una figura dunque legata al momento più drammatico della vita di Gloria, che dopo quella notte fu braccata dalla “giustizia” del tempo e costretta a fuggire per evitare che la sua “colpa” ricadesse sul marito Ezio e sulla figlia Stefania. Ma ora cosa vuole Chiara (questo il nome della donna) da Ezio? E dopo tutto questo tempo? È presto detto: un incontro con Gloria, colei che le ha salvato la vita diciott’anni fa. Ma non solo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: per Gloria, una verità inaspettata

Ma questo incontro avverrà davvero? E che conseguenze avrà? Va detto che Ezio sulle prime sarà molto reticente a parlare a Gloria della richiesta di Chiara, ma poi su consiglio di Vittorio (Alessandro Tersigni) le riferirà l’avvenuto e Gloria deciderà di incontrarla, col risultato di scoprire una verità sconvolgente e inattesa…

Dopo ciò, i coniugi (non così ex) Colombo partiranno per un viaggio di lavoro, durante il quale Gloria confesserà ad Ezio quel che le ha detto la donna del loro passato… e tra i due accadrà qualcosa! Che sia finalmente arrivato il momento di passione tra Gloria e Ezio che tutti i fan della famiglia Colombo aspettano da quasi due anni? Vedremo…