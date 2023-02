Tempesta d’amore: André decide di cambiare vita e lasciare il Fürstenhof! | Puntate tedesche

Potrebbe essere vicina la fine di un’epoca al Fürstenhof! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore uno dei personaggi cardine della soap prenderà infatti una decisione che lo porterà molto molto lontano dall’hotel a cinque stelle… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda oltralpe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: André vuole trasferirsi in Sudafrica

Se Werner (Dirk Galuba) ed i Sonnbichler sono gli unici personaggi ad essere stati presenti in ogni singola stagione di Tempesta d’amore, André (Joachim Lätsch) li segue a ruota. Entrato in scena oltre quindici anni fa nel corso dell’ormai lontanissima seconda stagione della soap, il burbero cuoco è infatti diventato uno dei volti simbolo di Sturm der Liebe.

Protagonista di una profonda trasformazione personale, lo chef ha ormai da tempo svestito i panni del cinico e perfido dark man per diventare un personaggio amatissimo e ricco si sfaccettature. Nel corso della sua lunga e intensa vita Konopka ha anche avuto moltissimi amori, ben tre matrimoni (incluso uno – finto – con Michael) e due figli.

Ciononostante, al momento André è un uomo solo: tutte le sue relazioni sono fallite, l’amatissima figlia Sabrina (Sarah Elena Koch) è scomparsa in seguito ad un incidente aereo, mentre l’altro figlio – Simon (René Oltmanns) – si è da tempo trasferito in Sudafrica con la moglie Maike (Marie-Ernestine Worch).

Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore André inizierà a pensare di lasciarsi alle spalle il Fürstenhof per raggiungere in Sudafrica l’unico figlio rimastogli. Peccato solo che questa decisione non riguardi solo lui…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: André prova a convincere Helene

Eh sì, perché a differenza dalle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia, in Germania André non è infatti più lo scapolo incallito a cui siamo abituati, bensì è da tempo impegnato con Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth).

Determinato a iniziare una nuova vita insieme alla donna che ama, lo chef condividerà dunque con la compagna il suo sogno di trasferirsi con lei in Sudafrica e aprirvi un ristorante tutto suo. Peccato solo che lei non sarà esattamente entusiasta all’idea di lasciare tutto (figli inclusi) per andare dall’altra parte del mondo…

Il risultato? Invece che provare a ragionare insieme a Helene, André penserà bene di ordire un piano per manipolare quest’ultima. Una mossa che, come prevedibile, finirà per ritorcerglisi contro! Konopka partirà comunque per il Sudafrica? E la sua sarà un’uscita di scena definitiva? Stando alle ultime notizie di casting in arrivo dalla Germania, sembrerebbe proprio che la risposta sia “sì”…

(Puntate 3987-4004, in onda in Germania dal 28 febbraio al 29 marzo 2023)