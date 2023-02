Tempesta d’amore: Ariane offre le sue azioni a Christoph, ma poi… | Puntate italiane

Continuano i colpi di scena nella guerra tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra i due nemici giurati si arriverà infatti a quella che sembrerà la resa dei conti finale. All’ultimo momento, però, tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph droga Karl

Da quando Ariane gli ha rovinato la vita, distruggendo la sua catena di hotel e rubandogli le azioni del Fürstenhof, Christoph ha giurato vendetta. La vendetta, però, si sa, va gustata fredda! Dimostrando incredibile autocontrollo e capacità di pianificazione, l’albergatore ha dunque tessuto nell’ombra la propria tela e ha fatto scattare la trappola quando ormai la sua nemica non aveva più scampo.

Come sappiamo, Saalfeld si è infatti alleato con Karl (Stephan Käfer), ex marito della dark lady che quest’ultima tentò di uccidere mesi addietro. Aizzato da Christoph l’uomo ha deciso di vendicarsi, ricattando la donna: se non venderà a Saalfeld le sue azioni del Fürstenhof, finirà diritta in prigione!

Disperata, Ariane ha tentato in ogni modo di ammorbidire l’ex marito, trovandone velocemente il punto debole: è ancora innamorato di lei! Facendo leva sul suo fascino, la Kalenberg proverà dunque a sedurre l’uomo nella speranza di riuscire a manipolarlo. Purtroppo per lei, però, Christoph sarà un passo avanti…

Intuendo le intenzioni della nemica, Saalfeld somministrerà infatti a Karl un potente sonnifero poco prima del suo incontro romantico con Ariane. E così, quando quest’ultimo avrà un collasso mentre si troverà in compagnia dell’ex moglie, darà per scontato che sia stata quest’ultima a drogarlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane smaschera Christoph

A quel punto Karl si convincerà che Ariane abbia cercato ancora una volta di eliminarlo e tornerà sulla sua posizione iniziale: la donna deve vendere immediatamente le sue azioni a Christoph, oppure la attenderà la prigione!

Disperata, la Kalenberg penserà addirittura di fuggire, ma – quando Robert (Lorenzo Patanè) le dirà chiaramente di non essere intenzionato a seguirla – cambierà idea. Sarà così che la dark lady punterà tutto sull’ultima carta rimastale: dimostrare a Karl che c’è Christoph dietro al suo avvelenamento!

Sarà così che la donna acconsentirà a cedere le sue azioni del Fürstenhof all’albergatore, con l’intento di far abbassare la guardia a quest’ultimo. Ed il suo piano funzionerà! Ormai convinto di aver trionfato, Christoph – abilmente stuzzicato da Ariane – confiderà infatti a quest’ultima di averla incastrata per l’avvelenamento di Karl. Peccato solo che quest’ultimo stia ascoltando…

Ad insaputa di Saalfeld, durante la sua conversazione con la Kalenberg quest’ultima avrà infatti il telefono acceso e collegato con una telefonata a quello dell’ex marito. E, inutile dirlo, Karl sarà tutt’altro che felice dell’inganno del suo complice. Che cosa deciderà di fare? E che conseguenze ci saranno per Christoph e Ariane?