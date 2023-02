Tempesta d’amore: Christoph droga Karl e incastra Ariane! | Puntate italiane

Nel corso degli anni Christoph Saalfeld (Dieter Bach) si è trasformato da dark man ad una sorta di eroe combattuto tra il suo lato buono e le vecchie (brutte) abitudini. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore proverà a liberarsi di una pericolosa criminale utilizzando gli stessi metodi di quest’ultima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Karl ama ancora Ariane

La guerra tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Christoph Saalfeld va avanti ormai da oltre due anni: un periodo lunghissimo durante il quale i due nemici si sono combattuti senza esclusione di colpi. Una battaglia che ha finito per coinvolgere parecchi personaggi intorno a loro…

Tra questi figura indubbiamente Karl Kalenberg (Stephan Käfer), primo complice nonché ex marito della dark lady, da cui fu quasi assassinato per essersi avvicinato pericolosamente a Christoph. Ebbene, l’alleanza che rischiò di costare la vita di Kalenberg è stata da poco ricostituita. Ma durerà?

Come sappiamo, Karl è rimasto a lungo nell’ombra dopo essere miracolosamente sopravvissuto al suo tentato omicidio, salvo poi venire convinto da Christoph a tornare per vendicarsi dell’ex moglie. Dopo aver ottenuto una confessione di Ariane, Kalenberg ha dunque messo quest’ultima di fronte ad un ultimatum: se non cederà tutte le sue azioni del Fürstenhof a Saalfeld, finirà in prigione!

Ormai con le spalle al muro, al momento la dark lady non sembra avere nessuna possibilità di cavarsela. Qualcosa di inaspettato, però, stravolgerà le carte in tavola: Karl capirà di amare ancora l’ex moglie!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph droga Karl

Inutile dire che Ariane coglierà subito la palla al balzo e sfrutterà il proprio ascendente su Karl per provare ad irretirlo, facendogli credere non solo di ricambiare i suoi sentimenti ma di essere pronta a tornare con lui!

Ebbene, se a parole l’uomo si mostrerà irremovibile, dentro di sé qualcosa cambierà. Un cambiamento che non sfuggirà a Christoph! Rendendosi conto che il suo complice sta per cedere di fronte al fascino della dark lady, l’albergatore deciderà dunque di prendere la situazione in mano…

Il momento perfetto arriverà quando Ariane inviterà Karl ad una serata romantica nella sua stanza: determinato a mettere il complice contro la dark lady, Christoph verserà un potente sonnifero nella bevanda di quest’ultimo. Il motivo? Quando poco dopo Karl si troverò in compagnia dell’ex moglie, collasserà e darà ovviamente per scontato che sia stata quest’ultima a drogarlo!

L’astuto piano di Saalfeld basterà a convincere Karl a vendicarsi di Ariane una volta per tutte?