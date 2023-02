Tempesta d’amore: Christoph decide di rubare la confessione di Ariane | Puntate italiane

L’uscita di scena di Karl Kalenberg (Stephan Käfer) ha senza dubbio segnato la chiusura di un round nella guerra tra Ariane (Viole Wedekind) e Christoph (Dieter Bach). Non per questo però la guerra si fermerà! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vende metà delle sue azioni a Christoph

Da ormai due anni Christoph ha un unico obiettivo: vendicarsi di Ariane e riprendersi ciò che quest’ultima gli ha rubato. Un piano che sembrava finalmente essere andato in porto grazie all’aiuto di Karl, l’ex marito della dark lady. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperato…

Temendo che Karl si lasciasse irretire da Ariane, Christoph ha infatti ordito un intrigo mirato a screditare la donna agli occhi dell’ex marito. Peccato solo che la verità sia venuta alla luce, portando Karl a perdere fiducia nei confronti del complice.

È stato così che Kalenberg ha deciso di vendicarsi sia dell’ex moglie che di Saalfeld, costringendo la prima a vendere la metà delle sue azioni all’albergatore e quest’ultimo a consegnargli ben due milioni di euro. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole la confessione Ariane

Inutile dire che l‘imprevedibile esito del suo piano lascerà l’amaro in bocca a Christoph: anche se vedrà rafforzata la sua posizione all’interno del Fürstenhof grazie al 25% ottenuto da Ariane, l’albergatore non si accontenterà!

Sapere la dark lady a piede libero e – tra l’altro – molto vicina a Robert (Lorenzo Patané) – preoccuperà infatti non poco Saalfeld. Un’ansia che aumenterà quando Ariane lo minaccerà apertamente.

Il risultato? Capendo di non poter stare tranquillo finché Ariane non sarà stata assicurata alla giustizia, Christoph incaricherà i suoi uomini di ritrovare Karl e sottrargli la registrazione della confessione della dark lady… costi quel che costi! Saalfeld riuscirà nel suo intento?