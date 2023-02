Tempesta d’amore: Constanze confessa a Paul di aver rubato l’idea di Josie! | Puntate italiane

Un colpo di scena inaspettato è in arrivo sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) svestirà per una volta i panni dell’intrigante avvocatessa pronta a tutto pur di fare i propri interessi e farà per una volta la cosa giusta… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze ruba l’idea di Josie

Fin dal momento del suo arrivo al Fürstenhof è stato chiaro che Constanze è profondamente diversa dal resto della famiglia. Se Selina (Katja Rosin) e Maja (Christina Arends) fanno dell’onestà una priorità, la bella avvocatessa ha invece la brutta abitudine di piegare la verità a proprio piacimento pur di ottenere ciò che vuole.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando si è resa conto che anche Josie (Lena Conzendorf) prova interesse per Paul (Sandro Kirtzel), la von Thalheim ha iniziato a usare ogni mezzo per screditare la rivale e renderle la vita un inferno.

In realtà fino ad ora nemmeno gli intrighi della fidanzata sono riusciti a far cambiare a Paul opinione su Josie. E così, quando quest’ultima avrà un’idea geniale per il futuro del Fürstenhof, Constanze non esiterà a rubargliela per poi presentarla al suo amato e a Christoph (Dieter Bach) come propria. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze fa una confessione a Paul

Inutile dire che Josie si infurierà quando scoprirà l’accaduto e intimerà alla perfida avvocatessa di rimettere subito le cose a posto. Lei, però, si rifiuterà… almeno per il momento! Se di fronte alla Klee manterrà la solita maschera di donna di ghiaccio, in realtà la von Thalheim inizierà infatti a sentirsi in colpa…

Sarà così che la ragazza chiederà consiglio alla madre Selina, che – ovviamente – la spronerà a essere sincera con Paul. Un suggerimento che, a sorpresa, Constanze seguirà! Poco dopo quest’ultima si presenterà dunque dal fidanzato, a cui spiegherà di non essere stata totalmente sincera riguardo all’idea da lei presentata a Christoph.

Come reagirà Paul di fronte a quell’inaspettata ammissione? E cosa cambierà nei rapporti con Josie?