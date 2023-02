Tempesta d’amore: Constanze fa una terribile scoperta su Josie e Paul! | Puntate italiane

Bella, intelligente e sicura di sé, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non è certo una donna abituata a temere rivalità femminili. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la fidanzata di Paul (Sandro Kirtzel) si renderà conto di doversi guardare le spalle… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul delude Constanze

Dopo la brutta esperienza con Florian (Arne Löber), Constanze si era ripromessa di non innamorarsi di nuovo. Al cuore, però, non si comanda. E così, quando ha conosciuto Paul, la von Thalheim ha suo malgrado finito per legarsi al bel direttore del Fürstenhof più di quanto avrebbe voluto.

Come sappiamo, proprio quando la bella avvocatessa sperava finalmente di aver conquistato il cuore del suo amato, quest’ultimo l’ha delusa, tanto da rifiutarsi di partecipare alla cena di famiglia da lei organizzata per presentare ufficialmente il fidanzato ai genitori.

Ebbene, alla fine Paul effettivamente parteciperà alla cena in questione, risollevando le speranze di Constanze che loro relazione possa effettivamente sfociare in qualcosa di serio. Per lei, però, sono in arrivo nuove delusioni…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul si confida con Josie

Tutto inizierà quando Christoph (Dieter Bach) chiederà a Paul di rilasciare una falsa testimonianza per incastrare una volta per tutte Ariane (Viola Wedekind). Una richiesta che manderà il giovane Lindbergh in crisi…

Ebbene, invece che rivolgersi a Constanze, sarà a Josie che il ragazzo si aprirà davvero e, soprattutto, chiederà un consiglio sul da farsi. Consiglio che poi seguirà! Inutile dire che l’accaduto irriterà non poco la von Thalheim, che inizierà a guardare con sospetto al rapporto tra il fidanzato e la giovane cuoca. E la situazione non farà che peggiorare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Constanze capisce che Josie ama Paul

Quando verrà incaricata da André (Joachim Latsch) di realizzare dei dolci speciali, Josie si rivolgerà infatti proprio a Paul per un aiuto come “assaggiatore”… e lui accetterà! Come se non bastasse, complice un imprevisto, la ragazza resterà chiusa fuori casa e chiederà ospitalità al suo amato, che, come sappiamo, abita nello stesso edificio.

Ebbene, a causa di un piccolo incidente, la Klee si bagnerà la maglietta e Lindbergh le presterà una felpa. Il problema? Poco dopo Constanze arriverà improvvisamente e, inutile dirlo, resterà a bocca aperta nel vedere la “rivale” con addosso gli abiti del suo amato. E non è finita qui!

L’indomani mattina la von Thalheim scoprirà infatti che la “rivale” ha dormito con la felpa di Paul e, poco dopo, sorprenderà la ragazza mentre sta portando a quest’ultimo dei dolcetti dai lei sfornati. Il risultato? Constanze non avrà più dubbi: Josie si è innamorata di Paul.

L'avvocatessa capirà che la cuoca potrebbe essere una rivale pericolosa o la sottovaluterà?